Жители Ижевска смогут бесплатно посмотреть на выступление Марка Тишмана

В День семьи, любви и верности жители Ижевска смогут попасть на бесплатное выступление популярного музыканта Марка Тишмана.

О его концерте рассказали в мэрии. Артист споет любимые композиции в парке Кирова. В нем же пройдет своеобразный парад ижевских семей.

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Начало в предстоящее воскресенье намечено на 16 часов, шествие пойдет от главного входа на территорию прогулочной зоны.

Само выступление Марка Тишмана стартует в 19 часов, а до него запланированы различные мастер-классы. Самые активные участники мероприятия получат призы, пишет udm.aif.ru.

Ранее стало известно о том, что стендап-комик Сергей Орлов отменил концерт в Ижевске.