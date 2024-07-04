В Хабаровском крае предложили новый вид отдыха тем, кто в отпуске хочет выспаться

В Хабаровском крае начал развиваться уникальный вид туризма, ориентированный на тех, кто мечтает о качественном отдыхе и полноценном сне. Такой формат предлагает база отдыха, расположенная на живописном берегу горной реки Хор.

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Гости базы отмечают, что благодаря безупречно чистым белоснежным простыням и комфортным кроватям им удается погрузиться в глубокий и спокойный сон, которого так не хватает в повседневной жизни. Главным развлечением в рамках такого отдыха становится возможность наслаждаться красотами природы и восстанавливать силы через сон.

В ближайшем будущем администрация базы планирует добавить к услугам для гостей баню с панорамными окнами, через которые можно любоваться окружающими пейзажами, а также двойную купель с горячей и холодной водой для контрастных процедур.

Ранее стало известно о том, что на «АмурФест. Лето» в Хабаровск приедут Burito и «Джанго».