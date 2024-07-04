В Самаре продают шоколадку 70-х годов за три миллиона рублей

На одной из популярных онлайн-площадок Самары появилось уникальное предложение — шоколадка, датированная концом 60-х — началом 70-х годов прошлого века. Владелец утверждает, что этот экземпляр является подлинным и никогда не открывался.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Несмотря на то, что шоколад тех времен давно утратил свои первоначальные вкусовые качества, он продолжает оставаться предметом коллекционирования. Стоимость данного лота составляет 3 миллиона рублей за 25-граммовый батончик «Сказки Пушкина».

Однако стоит отметить, что ценность этого продукта в качестве еды сомнительна. Согласно советским стандартам, срок годности шоколада составляет всего 12 месяцев, и со временем он теряет свои вкусовые свойства, становясь твердым, а жир, содержащийся в молочном шоколаде, прогоркает. Поэтому тот, кто решится попробовать этот раритет, скорее всего, будет разочарован, ведь его вкус уже совсем не тот, что был полвека назад. Более того, такой эксперимент может негативно сказаться на здоровье, пишет samara.aif.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре научили правильно выбирать самую сочную и сладкую черешню.