Волгоградка ссудила 150 тысяч рублей с УК после падения в темном подъезде

Жительница Волгограда выиграла дело против управляющей компании, получив компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Это произошло после того, как она поскользнулась и получила серьезную травму — перелом лучевой кости со смещением, который потребовал длительного лечения в течение полугода.

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Пострадавшая утверждала, что причиной происшествия стало недостаточное освещение в подъезде. Перед обращением в суд она направляла претензию в управляющую компанию, однако та отказалась возместить ущерб.

Судья принял сторону истицы и присудил ей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также штраф в размере 50 тысяч рублей, который должна была выплатить управляющая компания, пишет vpravda.ru.

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