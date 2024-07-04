Россиянам назвали самые популярные курорты Краснодарского края

Краснодарский край заслуженно признан наиболее востребованным направлением среди российских туристов в этом июле. О данном факте рассказал президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Согласно статистике, наибольшее число путешественников из различных регионов страны выбирает Сочи в качестве места для отдыха. Следом, с небольшим отставанием, идут популярные курорты — Анапа, Геленджик, Туапсинский район.

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Замыкает пятерку лидеров Абхазия – направление, неизменно привлекающее любителей морского отдыха. Далее следует Крым.

Помимо черноморских курортов, россияне активно осваивают новые маршруты для путешествий. В числе приоритетных направлений для отдыха в этом году оказались Дагестан, Калининградская область и Приморский край. Последний регион особенно востребован среди граждан, проживающих поблизости. Жители Сибири и Дальнего Востока, в свою очередь, предпочитают проводить отпуск на Алтае и Байкале, сообщает «Москва 24».

Ранее москвичка рассказала, сколько стоит день в Сочи, если не отказывать себе в развлечениях и еде.