Продавец Wildberries отказался возвращать деньги покупателю за телевизор с разбитым экраном

Продавец Wildberries отказался добровольно вернуть деньги покупателю из Красноярска за телевизор, который пришел с разбитым экраном.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

После продолжительных споров с продавцом покупатель обратился в Роспотребнадзор, где ему подтвердили право на получение денег за некачественный товар. Специалисты объяснили, что в такой ситуации покупатель имеет право требовать возврат средств, а если продавец отказывается это сделать добровольно, то можно еще и взыскать с него штраф.

Именно это и планирует сделать пользователь Wildberries, которому в ведомстве предложили помощь, пишет kras.mk.ru.

Ранее стало известно о том, что женщина обманула Wildberries на 100 тысяч рублей.