Жителям Санкт-Петербурга хотят увеличить прожиточный минимум сразу на три тысячи рублей

Жителям Санкт-Петербурга хотят поднять прожиточный минимум сразу на три тысячи рублей. Это предполагает проект на предстоящий год.

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Если он пройдет согласование, то ПМ на следующий год на душу населения составит 19 329 рублей. Эта цифра для работающих жителей города на Неве будет 21 069 рублей, для пожилых людей — 16 623 рубля, детский прожиточный минимум составит 18 749 рублей, пишет spbdnevnik.ru.

Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге начали изощренно обманывать пенсионеров. Мошенники подходят к пожилым людям на улице, представляясь сотрудниками городских служб или компаний, которые предлагают услуги по ремонту. Аферисты предлагают свои услуги.