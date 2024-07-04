Россельхознадзор назвал жителям Челябинска колбасу-фальсификат

Челябинские специалисты Россельхознадзора обнаружили на прилавках колбасу сомнительного качества. Состав продукта показался экспертам подозрительным.
Во время исследования оказалось, что в изделии «Рубленая» содержится соя, о чем не говорится на этикетке.
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Инспекторам пришлось вынести постановление о прекращении действия сертификата соответствия. Предпринимателю направлено предостережение. Получить разрешение на продажу своей продукции он сможет только после прохождения новой экспертизы, рассказывает vecherka.su.
Ранее сообщалось о том, что челябинский Россельхознадзор выявил фальсификат на полках со сливочным маслом.
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