Приставы списали деньги со счета жительницы Барнаула из-за тезки с другого конца России

Жительница Барнаула оказалась в сложной ситуации из-за ошибки судебного пристава, который заблокировал ее банковские счета, списал с них средства и ограничил выезд из страны. Причиной стало наличие задолженности, которой у нее на самом деле не было.

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Ошибка была вызвана тем, что пристав перепутал ее с полной тезкой из Амурской области, у которой действительно был долг в размере 36,5 тысячи рублей. Несмотря на то, что у обеих женщин полностью совпадают фамилия, имя и отчество, а также год рождения, выявить разницу в данных все же было возможно — она в месте проживания.

В результате этой ошибки со счетов жительницы Барнаула было списано больше 60 тысяч рублей и 595 евро. Она обратилась в суд, обвинив пристава в халатности, потребовала в качестве моральной компенсации 200 тысяч рублей. Суд встал на ее сторону, однако назначенная к выплате сумма составила только 100 тысяч рублей, сообщает «ПортАмур».

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