Москвичка рассказала, сколько сейчас стоит день хорошего отдыха в Сочи

Москвичка, которая недавно провела отпуск в Сочи, поделилась своими впечатлениями о стоимости отдыха в Краснодарском крае. Она остановилась в трехзвездочном отеле, где за день проживания отдавала 6 тысяч рублей.

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За стаканчик кофе туристка платила 300 рублей, завтрак с обедом обходился ей примерно в 1400 рублей, а ужин в ресторане стоил около 2 тысяч рублей. Перекусить на пляже можно было за 500 рублей, аренда лежака стоила 600 рублей. Прогулка на «банане» — 500 рублей, на катере — 900 рублей, а на гидроцикле — две тысячи рублей. В среднем день отдыха в Сочи выходил туристке в сумму около 12 тысяч рублей, сообщает sochi1.ru.

Ранее туристка рассказала, почему не стоит ехать отдыхать в Сочи в 2024 году.