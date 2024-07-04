В Приморском крае туристам рассказали о параличе после встречи с медузами

В Приморье было замечено появление медуз-крестовиков, на этот раз их видели в окрестностях Большого Камня. Эти морские создания отличаются не только своим красивым внешним видом и ярким крестообразным узором на теле, но и тем, как болезненно они жалят.

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Медузы-крестовики являются ядовитыми и представляют определенные опасности для человека, поэтому важно помнить о мерах предосторожности при посещении пляжей. Если такой «красавец» укусит, то потребуется срочная медицинская помощь, пишет vostokmedia.com.

Сейчас многие туристы устремляются на отдых в Приморский край, некоторые могут не знать о последствиях встречи с таким морским обитателем.

Ранее стало известно о том, что Черное море у Анапы стало походить на болото с медузами. По словам специалистов, это связано с тем, что в этом году весна оказалась слишком теплой.