Синоптик Тишковец спрогнозировал новые ливни, грозы и ураганный ветер в Москве

В пятницу, 5 июля, в Москве ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура воздуха, по его прогнозам, может опуститься до 22-25 градусов.

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Возможно, что в этот день будет побит температурный рекорд 1938 года, когда 4 июля столбик термометра достиг 33,7 градусов. Ожидается, что завтра в столице температура составит максимум +34.

Июль и август в России обещают быть жаркими, но стабильными. Однако, по мнению метеоролога, отпуск лучше провести в регионах от Петрозаводска до южных областей, так как здесь будет самая лучшая погода — в отличие от Европы и Турции.

Ранее московским владельцам кошек строго запретили брить питомцев летом.