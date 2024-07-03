Красноярский губернатор хочет запретить мигрантам работать в такси

В Красноярском крае рассматривается возможность введения ограничений для трудовых мигрантов. Проект указа губернатора Михаила Котюкова, опубликованный на сайте краевого правительства, предусматривает запрет на работу мигрантов, имеющих патент, в определенных сферах с 2025 года.

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К примеру, планируется запретить мигрантам заниматься торговлей алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах, а также работать в такси. Если указ будет утвержден, он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Поясняется, что водители такси часто нарушают правила дорожного движения, а в сфере торговли не соблюдается миграционное законодательство, пишет krsk.aif.ru.

Ранее рассказывалось, как таксисты сами поднимают стоимость поездки, когда видят, что растет спрос. Оказывается, алгоритм можно обмануть, а страдает от этого клиент.