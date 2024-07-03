Новосибирцы пожаловались на сбой в работе приложения Сбера и ошибочные суммы на счетах

Сегодня, 3 июля, жители Новосибирска столкнулись с проблемами в работе приложения Сбербанка. Многие из них не могли войти в свой личный кабинет, а некоторые даже видели неправильные суммы на своих счетах, что помешало им осуществить необходимые переводы.

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Одна из жительниц города выразила свое недовольство, рассказав о том, что в открывшемся приложении отображались не те суммы, которые должны были быть на ее счету. Это стало серьезной проблемой, поскольку в нужный момент она не смогла провести денежную операцию.

Представители Сбербанка уже отреагировали на эти жалобы. Они объяснили, что в ночь со вторника на среду проводились плановые технические работы, которые могли вызвать временные сбои в работе приложения. Специалисты подчеркнули, что подобные накладки наблюдались и в других регионах, но сейчас приложение должно работать в штатном режиме.

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