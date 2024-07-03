Мошенники Алтая начали хитрым способом обманывать население с кредитами

Мошенники в Алтайском крае стали использовать новую схему обмана, о чем предупредили в региональном МВД.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, сообщают потенциальным жертвам о наличии переплаты по ранее взятому кредиту, которую можно вернуть.

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Одна из жертв этой аферы — жительница Славгорода. Она поверила преступникам, не побоялась раскрыть им данные своей банковской карты, в результате лишилась почти 15 тысяч рублей.

Правоохранители напоминают, что никогда не следует передавать незнакомым лицам информацию, связанную с банковскими счетами, пишет amic.ru.

Ранее рассказывалось о еще одной хитрой афере мошенников, которые звонят пенсионерам и представляются сотрудниками Социального фонда.