В Сочи на своем семейном форуме Леонид Агутин посвятит концерт Анжелике Варум

Ежегодный семейный форум, который традиционно проводится на курорте «Красная Поляна», в 2024 году отмечает свой пятилетний юбилей. В рамках этого значимого события в Сочи организаторы предусмотрели установку сразу двух сцен и организацию 24 образовательных треков.

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Программа форума включает в себя разнообразные треки, охватывающие различные области искусства и творчества: вокал, танцы, актерское мастерство, тележурналистику, школы мобильного контента и модельные курсы. Особое внимание уделяется родителям участников форума, для которых подготовлены отдельные образовательные и развлекательные программы.

Культурная программа форума включает в себя сольные концерты известных исполнителей, таких как Владимир Пресняков, Zventa Sventana, Willie Key, Эмми Лин, а также вечер мелодекламации с участием Леонида Агутина. Гала-концерт юбилейного форума будет посвящен творчеству Анжелики Варум, отмечающей в 2024 году свой творческий юбилей.

Семейный форум продлится в горах Сочи до 11 июля, предлагая участникам насыщенную программу и возможность насладиться красотами природы в сочетании с богатым культурным опытом, передает vesti-sochi.tv.

Ранее рассказывалось о том, что на июль уже загружены почти 90% отелей.