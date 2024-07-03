Россельхознадзор назвал челябинцам марки некачественного сливочного масла

Специалисты Россельхознадзора провели тщательную проверку сливочного масла в Магнитогорске. К сожалению, два образца челябинского продукта не смогли пройти эту экспертизу.

Речь идет о продуктах под названиями «Башкирское» и «Сулимовское». В ходе исследования было обнаружено присутствие растительных масел и жиров в основе, а также несоответствие по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о фальсификации продукции.

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В связи с этим Россельхознадзор принял решение об аннулировании электронных ветеринарно-сопроводительных документов и деклараций о соответствии требованиям технического регламента. Предпринимателю было сделано официальное предостережение. Полученные результаты были направлены в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер, пишет verstov.info.

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