Отдыхающие в Сочи и Адлере жалуются на «золотые» туалеты на пляже

Туристы выразили свое недовольство по поводу неожиданного повышения цен на посещение общественных туалетов в Адлере и Сочи. Многие отдыхающие уже привыкли к высоким ценам на отели и услуги, однако новость о том, что теперь за использование туалета нужно платить от 30 до 50 рублей, вызвала у них удивление и разочарование.

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Такое новшество появилось в этом году в пределах прибрежной зоны. Туристы начали жаловаться на то, что за день семья может отдать только за туалет несколько тысяч рублей.

Специалисты объясняют такое повышение цен отсутствием конкуренции среди предпринимателей, что позволяет им устанавливать выгодные для себя тарифы, передает glavny.tv.

Ранее рассказывалось, что на июль в Сочи уже выкуплены 86% номеров в отелях.