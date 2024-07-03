В Анапе «зарабатывающего» фотосессиями попугая «уволили» и отправили в зоопарк за укус клиента

В Анапе произошел инцидент с агрессивным попугаем, который во время фотосессии не смог сдержать своего желания укусить позирующего рядом напарника. Возмущенный мужчина, который воспользовался платными услугами фотографа, посчитал, что качество услуг не соответствует заявленным стандартам, и обратился с жалобой в полицию.

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В результате попугай был удален с «места работы» и передан в зоопарк, где теперь его контакты с людьми ограничены. Причиной такого решения стало отсутствие у владельца птицы необходимых документов на нее, пишет РИА Новости.

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