На «АмурФест. Лето» в Хабаровск приедут Burito и «Джанго»

Любимый горожанами фестиваль «АмурФест. Лето» запланирован в Хабаровске с 5 по 7 июля. Организаторы обещают полное погружение в атмосферу творчества и веселья. Площадь имени Ленина превратится в уютный уголок, где местные бизнесмены и увлекающие мастера декоративно-прикладного искусства из различных районов Хабаровского края представят свои изделия. В то же время сцена оживится выступлениями лучших творческих коллективов региона и популярных российских музыкальных групп.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Программа фестиваля включает в себя интерактивные и образовательные площадки, увлекательные мастер-классы, а также приятные сюрпризы в виде розыгрышей и подарков. Музыканты края, а также группы Burito (Игорь Бурнышев) и «Джанго» подарят незабываемые эмоции своим живым выступлением. Кроме того, гостей фестиваля ожидают творческие команды из Китая.

Известные артисты порадуют слушателей знакомыми композициями «Мама», «По волнам», «Пока город спит», а также «Холодной весной», «Другой жизнью», пишет todaykhv.ru.

Ранее жители Хабаровска удивились тому, что китайцы приезжают в город и массово собирают одуванчики.