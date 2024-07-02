Житель Екатеринбурга рассказал про оформленный на него кредит через старую сим-карту

Житель Екатеринбурга стал жертвой необычного вида мошенничества, оставившего его с долгом перед банком в размере двух миллионов рублей. Все началось с того, что он поменял свою сим-карту. Спустя некоторое время ему сообщили, что у него образовался новый долг, хотя мужчина утверждает, что никаких денег он не брал.

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Подобные случаи мошенничества стали массовым явлением в отношении клиентов банка ВТБ, которые давно не используют свои счета, пишет e1.ru. Мошенники захватывают старые телефонные номера и получают доступ к онлайн-банку, где оформляют кредиты.

Пострадавший перестал использовать свою старую сим-карту в 2022 году, а в следующем году оператор изъял этот номер, который ранее был привязан к интернет-банку. Ему сказали, что после погашения ипотеки счет автоматически закрывается. Тем не менее, кредит на его имя был оформлен в мае 2024 года через мобильное приложение. Он обратился в полицию и в банк с просьбой расторгнуть договор и провести проверку.

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