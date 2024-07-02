На Алтае летом начали искать специалиста по «суетологии» с зарплатой в 55 тысяч рублей

В Алтайском крае летом работодатели начали активно искали специалистов в необычных областях — к примеру, в «суетологии», еще в июне нужны были сортировщики бриллиантов. Аналитики портала hh.ru представили список этих уникальных вакансий.

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Одной из интересных возможностей для кандидатов было предложение работы маркетологом-суетологом в фитнес-клубе. Этот специалист занимается разработкой и проведением маркетинговых акций, взаимодействует с партнерами и организует мероприятия. Зарплата для этой позиции предлагается в диапазоне 50-55 тысяч рублей, а в качестве дополнительного бонуса предоставляется бесплатное посещение фитнес-клуба.

Вакансия ученика сортировщика бриллиантов привлекла внимание своей доступностью даже для людей без опыта работы. В обязанности специалиста входит оценка бриллиантов согласно установленному прейскуранту и возвращение продукции, не прошедшей проверку, на доработку. За такую работу предлагается оплата от 19 до 37 тысяч рублей в месяц, alt.kp.ru.

Ранее в Сочи желающим предложили работу чтеца стихов с зарплатой в 300 000 рублей.