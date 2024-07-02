Slava Marlow отказался ехать на фестиваль «Мохито Fest» в Тюмени

В Тюмени на предстоящем фестивале «Мохито Fest», который обещает стать заметным событием в культурной жизни города, не состоится выступление популярного певца Slava Marlow (Артем Готлиб).

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Такое заявление сделали организаторы мероприятия на странице в социальной сети «ВКонтакте». Они рассказали о том, что на фестиваль приедет другой исполнитель — рэпер Mayot.

Выступление Slava Marlow отменено по причинам, которые не зависят от организаторов. Поэтому специальным гостем «Мохито Fest» станет Mayot.

В концертной программе также указаны Feduk и Biicla. На площадке будет открыта школа диджеинга, автовыставка, стритбольные точки.

Ранее на концерте Басты тюменец сделал предложение руки и сердца.