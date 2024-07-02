Красноярская теннисистка Мирра Андреева поедет на ОИ-2024 в Париже

Красноярская теннисистка Мирра Андреева решила выступить на Олимпийских играх во Франции под нейтральным флагом. Известно о том, что россиянка приняла предложение Международного олимпийского комитета.

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Сообщается, что на Олимпиаду-2024 поедут еще два десятка россиян. В этот список вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова. Среди принявших предложение велогонщики, гимнастка, борцы, теннисисты и гребец, говорится на портале МОК.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Вместе с россиянами без флага и гимна будут выступать белорусы.

Ранее сообщалось о том, что фигуристка Камила Валиева после дисквалификации CAS начала выходить на лед в шоу Татьяны Навки, которое идет в Сочи.