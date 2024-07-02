Отпускники на июль уже выкупили 86% номеров в Сочи

Отели горного кластера Сочи в настоящее время заполнены на 60%, при этом в городе одновременно отдыхают почти 200 тысяч туристов, о чем сообщили в администрации города. Средняя загрузка всех отелей Сочи дошла до 86%.

В текущем году основной идеей курортного сезона стала организация комфортного семейного отдыха. На курорте в данный момент открыты больше 2,3 тысячи отелей и санаториев, а номерной фонд планируется увеличить на шесть тысяч единиц.

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К началу летнего сезона были благоустроены пляжи во всех районах города, в общей сложности доступно 170 прибрежных территорий. 24 пляжа получили престижную международную награду — «Синий флаг».

По прогнозам, к концу 2024 года в Сочи ожидается более 7,8 миллиона отдыхающих. К 2030 году планируется увеличить туристический поток до 10 миллионов человек.

Ранее уральцы нарисовали полную картину, что сейчас происходит на отдыхе на Кубани.

По материалам vesti-sochi.tv.