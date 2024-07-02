Пожилых людей Воронежа предупредили о новом обмане с повышением пенсии

Пожилых жителей Воронежа предупредили о новой афере мошенников. Они звонят от имени Социального фонда, который сейчас занимается назначением и выдачей пенсии.

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Аферисты говорят о том, что у пожилого человека выявлен неучтенный трудовой стаж, что поможет повысить выплаты. Дальше мошенники приглашают в реальное отделение СФР или МФЦ, чтобы усыпить бдительность, но просят данные паспорта, СНИЛС, ИНН, а также код из СМС.

Эти сведения позволяют получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», а потом оформить кредит, пишет moe-online.ru.

Ранее пенсионерам рассказали о реальной прибавке к пенсии. Она составляет больше двух тысяч рублей.