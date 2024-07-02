В Сочи выставили на продажу «дом Барби» за 290 млн рублей

В Сочи на продажу выставлен оригинальный «дом Барби» — недвижимость, выполненная в полностью розовых тонах, общей площадью 570 квадратных метров. Дом расположен в селе Некрасовское на улице Нижнеимеретинской, недалеко от моря, это поместье включает в себя пять комнат и находится на участке площадью 12 соток.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Владелец с гордостью упоминает о дополнительных удобствах, которые могут предложить эти владения: бассейн, лежаки, баня, шезлонги, зона отдыха, беседки, водная горка и бар. Продавец также отмечает, что благодаря своему большому размеру и великолепному виду на море дом идеально подходит для аренды. Если есть необходимость, окупаемость недвижимости, стоимостью 290 миллионов рублей, составит около шести лет, пишет «Коммерсантъ».

Ранее рассказывалось о бесплатных развлечениях в Сочи, которые доступны всем желающим.