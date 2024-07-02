Волгоградцы могут поучаствовать в создании клипа Газманова: «Главное — ваши эмоции»

Жители Волгограда получили уникальную возможность принять участие в создании нового клипа Олега Газманова. Музыкант обратился к своим поклонникам с просьбой поделиться видео, которое может стать частью видеоряда к песне «Русский мир».

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Газманов подчеркнул, что в клипе его команда стремится показать всю красоту и многообразие России. Волгоградцы уже выразили желание снять видео на фоне знаменитого монумента «Родина-мать». Время еще есть, но его не так много: команда Газманова принимает ролики до 15 июля.

«Главное — ваши эмоции и красивые качественные кадры. Самые лучшие работы попадут в клип, и это останется с вами навсегда», — заверил Газманов у себя в группе в социальной сети «ВКонтакте», где более подробно рассказал, какие ролики точно попадут в клип.

Ранее Олег Газманов спел вместе с детьми «Вперед, Россия».