В Тольятти Дед Мороз со Снегурочкой перепутали зиму с летом и бродили по пляжу

В разгар жаркого дня жители Тольятти были удивлены, увидев на пляже Деда Мороза и его внучку Снегурочку. Те, кто отдыхали на раскаленном песке, поразились, ведь зимние персонажи были в полном обмундировании.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Они прогуливались по песку Итальянского пляжа, вызывая интерес у отдыхающих. В Сети начали обсуждать это необычное явление.

Горожане предположили, что зимние волшебники просто решили отдохнуть в отпуске перед напряженным зимним сезоном. Некоторые попросили дать немного зимней свежести в наступившие жаркие дни, еще самарцы отметили оригинальность променада в шубах в зной, на что не у каждого хватит силы воли и здоровья, передает tvsamara.ru.

Ранее самарчанка бегом догнала и остановила иномарку с водителем без сознания.