Грушинский фестиваль под Самарой 6 и 7 июля пройдет в новом формате — без палаток

Грушинский фестиваль, который ежегодно проходит на территории Самарской области, в этом году претерпел изменения. В целях безопасности традиционная «Груша» не состоится, но вместо нее пройдет двухдневный фестиваль «На Грушинской волне».

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6 и 7 июля жители и гости города смогут посетить это мероприятие в Струковском саду. Посетителей ждут тематические площадки и фотозоны, будет работать музей.

Перед зрителями выступят музыканты из Самарской области и не только. Начало концертов запланировано на 14 часов.

Для любителей старой атмосферы фестиваля с палатками и природой будет организована костровая площадка, пишет 63.ru.

Ранее стало известно о том, что самарчанка бегом догнала и остановила иномарку с водителем без сознания.