В Сочи пассажиры почти сутки не могли вылететь в Турцию из-за неисправного самолета

В Сочи курортники, которые приобрели путевки в Турцию, более 12 часов не могли вылететь из-за проблем в южном аэропорту.

По словам пассажиров, причина оказалась довольно неожиданной — «самолет не заводился». В душном салоне авиалайнера они провели более часа, после чего их отправили в терминал на автобусе.

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Во время инцидента отдыхающие начали жаловаться на духоту.

Известно, что время вылета переносили несколько раз. Вместо 11 часов дня 30 июня туристы поднялись в воздух в 02:43 минуты 1 июля.

Ранее стало известно, что в парке аттракционов в Адлере начали устраивать ночные вечеринки. В это году развлекательная площадка работает почти до рассвета.

По материалам sochi1.ru, sochi-bloknot.ru.