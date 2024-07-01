Красноярский шеф раскрыл рецепт оригинальной летней окрошки с креветками — самудзиру

Одно из самых популярных в России летних блюд — окрошка, однако ее классический вкус может надоесть, тогда пора пробовать что-то новенькое. В этом случае шеф-повар Андрей Толстых из Красноярска советует отведать японскую окрошку — самудзиру.

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Понадобится куриная грудка (40 г), свежий огурец (40 г), сметана (10 г), креветки (20 г), редис (10 г), одно перепелиное яйцо, веточка кинзы, квас или тан, васаби — по вкусу.

Готовя по оригинальному рецепту, сначала отварите курицу, измельчите ее кубиками. Дальше смешиваем со сметаной и васаби, формируем полученную массу с помощью кольца.

Креветки разрезаем пополам, выкладываем сверху. Редис следует измельчить на терке для корейской моркови. Овощ нужно отправить на креветки. Перепелиное яйцо необходимо измельчить и положить его вместе с кинзой на блюдо. Перед подачей японская окрошка заправляется квасом или таном, пишет prmira.ru.

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