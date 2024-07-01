В Челябинской области женщина получила компенсацию в 45 тысяч рублей после падения в автобусе

В Челябинской области женщина выиграла судебное дело после падения в автобусе. Она получила множественные ушибы из-за резкого маневра водителя, не смогла удержаться на месте.

Пострадавшая была вынуждена потратить около двух тысяч рублей на лечение, но затем ей удалось вернуть эти деньги. Суд обязал перевозчика выплатить ей компенсацию в размере 30 тысяч рублей, а также наложил штраф за отказ в добровольной выплате.

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Адвокат компании в суде указал на то, что пассажирка не пристегнула ремень безопасности. Он также настаивал на том, что деньги за моральный ущерб и расходы на лечение следует требовать у страховой компании.

Известно, что страховая компания все же должна будет возместить ущерб, связанный с психологическими последствиями.

В итоге женщина получит 45 тысяч рублей, пишет kursdela.biz.

Ранее рассказывалось о том, что покупателю Ozon пришлось отсуживать свои деньги после отказа от товара.