Сочинский железнодорожный вокзал вошел в рейтинг красивейших в России

Здание железнодорожного вокзала Сочи вошло в восьмерку самых красивых в России — согласно рейтингу, составленному историком транспорта и блогером Сергеем Сигачевым.

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Сочи встречает своих гостей величественным и красивым вокзалом, выполненным в стиле послевоенного сталинского ампира. Это был особый жанр курортных вокзалов-дворцов, которые в Советском Союзе символизировали «ворота в рай». Советский гражданин, отправляющийся на отдых, должен был видеть, что его отпуск начинается в настоящем райском месте, первым знаком этого был красивейший белоснежный дворец, отмечает специалист. Внутри здания — уютные дворики для отдыха, лепнина, колонны и фонтаны, рассказал путешественник.

В топ-8 также вошли Витебский вокзал в Санкт-Петербурге, Ярославский — в Москве, Екатеринбург-главный, вокзалы Владивостока, Самары, Пскова, Новосибирска, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

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