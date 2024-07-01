В Кемерове торговая сеть пыталась продать вонючие яйца с опарышами

В Кемерове покупатель обнаружил в упаковке с куриными яйцами одной из популярных торговых сетей червей. Он также обратил внимание на неприятный запах, который свидетельствовал о том, что продукт уже испорчен.

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Мужчина был удивлен, что такой товар вообще продается. Он также указал на поврежденную скорлупу яиц. Посетитель магазина предположил, что на продукт могла повлиять жара. По его словам, из одного лотка буквально вываливались опарыши.

Не уточняется, сообщил ли мужчина о произошедшем руководству магазина, пишет vse42.ru.

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