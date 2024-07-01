В Иркутской области отец чудом спас свою дочь после удара молнией

В Иркутской области восьмилетняя девочка чудом осталась жива после удара молнии. Трагедия произошла, когда семья отдыхала на пляже озера в поселке Шумский. Внезапно набежавшая туча и гром не предвещали беды, но в следующую минуту молния поразила девочку, которая стояла у воды. Она потеряла сознание, родители подняли ее на руки и поняли, что она не дышит.

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Отец, спасатель МЧС, быстро сориентировался и провел сердечно-легочную реанимацию, что вернуло ребенка к жизни. Девочку доставили в больницу, где ввели в искусственную кому и затем перевезли в Иркутск.

Через три дня девочка пришла в себя, состояние ее улучшилось, и она была переведена из реанимации в обычную палату. Она не помнит, что произошло, но на груди и спине остались ожоги.

Доктор физико-математических наук Николай Буднев в беседе с «КП» назвал спасение девочки настоящим чудом, ведь очень редко люди выживают после удара молнии.

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