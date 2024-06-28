Жительница Подмосковья едва увернулась от кулака кавалера на «Давай поженимся!»: «В нос чуть не попал!»

В программе «Давай поженимся!» Первого канала жених Андрей чуть не ударил кулаком по лицу одну из невест, которая приехала покорять его сердце из Подмосковья.

Сначала они сидели за столом, все было хорошо — даже симпатизировали друг другу. Потом дело дошло до сюрприза. В нем невеста Ирина «потеряла» туфли, жених должен был их вернуть.

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В постановке он пробил кулаком бумажное полотно-ширму, а невеста едва успела убрать лицо.

«Хорошо, что ей не в глаз! Он ей в нос чуть не попал!» — восклицали соперницы.

Жених все же выбрал другую невесту.

Ранее ведущие «Давай поженимся!» назвали причину отсутствия мужа после 40, посмотрев на краснодарку.