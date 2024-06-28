В Сочи заснувшая в Черном море 50-летняя женщина провела ночь на буях

В Сочи 50-летняя ночная пловчиха решила взбодриться морской водой, а потом, не захотев возвращаться на сушу, решила устроить себе ночлег прямо в Черном море — на буях. Она сильно удивила спасателей тем, что осталась жива.

Очевидцы рассказали, как поздно вечером какая-то женщина прямо в одежде пошла покорять волны и бултыхаться в морской воде. Встревоженные спасатели забеспокоились, отправились осматривать море и берег, но никого не нашли, уже отчаялись, но женщина дала о себе знать с рассветом.

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Оказалось, ночью она угнездилась в море на плавучем ограждении пляжа «Маяк» и мирно качалась на волнах во сне, но внешних признаков жизни не подавала.

Подплывшие спасатели подумали, что она уже вряд ли жива, но женщина дернула рукой — стало понятно, что она просто отдыхает после утомительного застолья с алкоголем.

Выяснилось, что это местная жительница, которая из-за затуманенной головы после распития горячительного не смогла рассказать, как вошла в море и загорелась желанием провести ночь на буях.

Ранее недовольная отдыхом в Сочи туристка оставила честный отзыв.

По материалам rg.ru.