Самарчанка бегом догнала и остановила иномарку с водителем без сознания: «Господи, дай сил!»

В Чапаевске, что находится в Самарской области, женщина буквально выпрыгнула из машины и побежала спасать другого водителя.

Дело в том, что шоферу стало плохо за рулем. В какой-то момент он вывернул на газон и начал ехать в сторону электрической опоры.

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Настоящей героиней оказалась директор школы Светлана Бодрова. Она выскочила из машины, в которой ехала, а потом побежала к водителю, которому стало плохо, остановила автомобиль мужчины и спасла его жизнь.

«Я понимала, что машину нужно остановить. Вслух проговорила: «Господи, дай мне сил это сделать». И в этот момент автомобиль начал замедлять ход. Он остановился в 2-3 см от опоры!» — рассказала Бодрова Telegram-каналу «Новости Чапаевска».

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