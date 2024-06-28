В «Сочи Парке» отпускников впервые начнут развлекать ночными вечеринками

«Сочи Парк» приглашает всех желающих на серию ночных тематических вечеринок под названием «Фестиваль стихий». В этом году парк впервые продлевает часы работы до двух ночи, чтобы гости могли насладиться атмосферой праздника.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Вечеринки в Сочи запланированы до конца октября, и каждая из них будет посвящена одной из стихий. Первая была Морская. Следующая вечеринка — Пламенная, пройдет 24 августа, за ней последует Воздушная — 7 сентября, а завершит фестиваль Земная вечеринка — 31 октября.

В рамках каждой вечеринки гостей ждут выступления кавер-групп, лазерные, огненные и 3D-шоу, мастер-классы и катание на аттракционах. Это оценят те, кто любит музыку, перформансы и экстремальные аттракционы.

Ранее недовольная отдыхом в Сочи туристка оставила честный отзыв.