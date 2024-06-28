В «Сочи Парке» отпускников впервые начнут развлекать ночными вечеринками

Сочи. Фото Global Look Press

Они будут идти до конца октября.

«Сочи Парк» приглашает всех желающих на серию ночных тематических вечеринок под названием «Фестиваль стихий». В этом году парк впервые продлевает часы работы до двух ночи, чтобы гости могли насладиться атмосферой праздника.

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Вечеринки в Сочи запланированы до конца октября, и каждая из них будет посвящена одной из стихий. Первая была Морская. Следующая вечеринка — Пламенная, пройдет 24 августа, за ней последует Воздушная — 7 сентября, а завершит фестиваль Земная вечеринка — 31 октября.

В рамках каждой вечеринки гостей ждут выступления кавер-групп, лазерные, огненные и 3D-шоу, мастер-классы и катание на аттракционах. Это оценят те, кто любит музыку, перформансы и экстремальные аттракционы.

Ранее недовольная отдыхом в Сочи туристка оставила честный отзыв.

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