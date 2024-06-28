Красноярский «маг» с головами птиц убедил женщину в порче и взял с нее 3,8 млн рублей

38-летний «маг» из Красноярска в течение полугода снимал с клиентки порчу, получив от нее 3,8 миллиона рублей. Женщина исправно платила за услуги, но «магия» в итоге закончилась.

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«Колдун» вместе с сообщниками разбрасывал по участку женщины головы птиц и кукол, чтобы она еще больше поверила, что все плохо. Пострадавшая была убеждена, что помощь действительно помогает.

Предоставление услуги должно было закончиться созданием щита, но «маг» так и не успел его сделать. Дело в том, что его способностями заинтересовались полицейские. Теперь мужчину с сообщниками обвиняют в крупном мошенничестве, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее красноярский торговец сказал, что не вешает ценники на фрукты, чтобы «не пугать покупателей».