ЦБ прокомментировал слухи о введении в оборот купюры номиналом в 10 тысяч рублей с Сочи

Центробанк прокомментировал слухи о якобы планируемом введении в оборот купюры номиналом в десять тысяч рублей с Сочи. Регулятор указал на то, что в ближайшее время этого точно не произойдет.

Несмотря на это, некоторые Telegram-каналы все же анонсировали дизайн банкноты. На ней изображены сочинский морпорт, пальмы, ратуша курорта «Роза Хутор», дельфины в море, а также ледовый дворец «Айсберг».

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В ЦБ же подчеркнули, что сейчас в новом номинале нет необходимости. Существующие на данный момент закрывают потребности оборота.

«Существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчеты», — пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ.

Ранее рассказывалось о том, что в банках курс доллара дошел до 250 рублей.