Челябинские выпускники отказались от пиццы с икрой ради благотворительного корма для кошек

Челябинские одиннадцатиклассники проявили необычайную доброту и сострадание, отказавшись от роскошного выпускного в пользу благотворительности. Вместо того чтобы тратить деньги на пиццу, деликатесы и другие излишества, они приняли решение купить 50 коробок с кормом для бездомных животных.

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Молодые люди решили, что обойдутся без икры, суши и пиццы. На это было бы потрачено по полторы тысячи с каждого.

Идея отказаться от пышного праздника ради помощи животным была поддержана всем классом из 29 учеников. Часть родителей сначала была против этой затеи, но на общем собрании они все же решили поддержать своих детей.

С купленным кормом выпускники посетили пять приютов. В одном из них проживает более двухсот кошек. Волонтеры были очень рады и благодарны за этот неожиданный и добрый поступок школьников, сообщает Telegram-канал Shot.

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