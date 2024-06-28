Пенсионерам Приморья со стажем работы в селах рассказали о прибавке к выплатам

Пожилые люди Приморского края начнут получать проиндексированную пенсию. Об этом рассказали специалисты регионального отделения Социального фонда.

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Они говорят, что прибавка доходит до четверти от размера фикса страховой части. Это касается и выплат по старости, и по инвалидности — тех пенсионеров, которые работали не меньше 30 лет в сельской местности.

Размер доплаты в текущем году — больше двух тысяч рублей.

С этого года надбавка назначается в автоматическом порядке, поэтому идти в фонд не придется, пишет vlad.mk.ru.

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