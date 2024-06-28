Митя Фомин и группа «Махито» приехали в Читу, чтобы выступить на городском выпускном

Российский исполнитель Митя Фомин и музыкальный коллектив «Мохито» станут главными звездами праздничного концерта, который состоится 28 июня на площади Ленина в Чите. Это мероприятие, организованное специально для выпускников и их родителей, обещает стать ярким и запоминающимся событием. Об этом артисты и группа сообщили в своих официальных сообществах во «ВКонтакте».

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Участники группы «Мохито» поделились, что ранее уже посещали Читу, где сняли клип на песню «Будь собой».

Комитет образования в Чите до последнего не раскрывал имена исполнителей, чтобы сохранить интригу для выпускников.

Сегодня в Чите временно перекрыты улицы, прилегающие к площади Ленина. Кроме того, 28 и 29 июня в Чите введены ограничения на продажу алкоголя, пишет mkchita.ru.

Ранее рассказывалось, как родители собирают по полмиллиона рублей на выпускные праздники детей.