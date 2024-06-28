Синоптик Позднякова рассказала, какой будет погода в выходные в Москве

В ближайшие выходные в столичном регионе ожидается теплая погода с временными дождями, как сообщила главный синоптик московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Погода будет приятной и без сюрпризов, поэтому можно будет насладиться последними днями первого летнего месяца.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

По ее словам, в субботу и воскресенье столица будет находиться в зоне антициклона, что обеспечит теплые ночи. Несмотря на возможные кратковременные дожди, атмосферное давление будет оставаться в пределах нормы до июля.

«Поэтому в субботу, 29 июня, будет преобладать переменная облачность без осадков. А в воскресенье, 30 июня, может собраться кратковременный локальный дождь», — цитирует метеоролога «Вечерняя Москва».

Ранее рассказывалось, что Черное море в этом году прогревается медленнее, чем Москва-река.