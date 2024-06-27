На День молодежи волгоградцев ждет большое шоу с Карауловой, Серябкиной и Artik&Asti

В Волгограде в очередной раз обновили список звезд российской эстрады, которые порадуют своим творчеством жителей и гостей города 28 и 29 июня 2024 года на главной сцене молодежного фестиваля #ТриЧетыре, расположенной на нижней террасе Центральной набережной. В честь Дня молодежи планируется грандиозный праздник с лазерным шоу и фейерверком, который привлечет более десятка знаменитостей, о чем сообщила городская администрация. Список звездных гостей продолжает расширяться.

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28 июня на набережной в Волгограде зрителей порадует своим выступлением певица и бывшая солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова, а также певец Акмаль Ходжаниязов, известный под псевдонимом Akmal'. К ним присоединится Ольга Серябкина, популярный видеоблогер и исполнитель хитов «Пикачу» и Dior Егор Шип.

29 июня на концерте в День молодежи в Волгограде ожидаются выступления певца и рэп-исполнителя Артема Качера, а также DJ Smash, который уже успел покорить публику на прошлом фестивале. В этот день зрители смогут насладиться музыкой группы Artik&Asti и увидеть выступление блогеров творческого объединения ЦУЕФА – Жени Лизогуба, Миланы Некрасовой, Давида Турова и Леры Симки. Концерт будет разделен на пять блоков продолжительностью по 45 минут каждый, пишет volgograd.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что в Волгограде хотят ввести туристический сбор.