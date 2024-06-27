В Чите девушка сходила в ночной клуб и теперь судится из-за откушенной губы

Посетительница ночного клуба Читы стала участницей неприятного инцидента, который привел к серьезному конфликту и травмам.. В ходе расследования было установлено, что 27-летняя жительница города отправилась отдыхать в ночное заведение, где у нее возник конфликт с другой гостьей. Разгоревшийся спор перерос в драку, в результате которой одна девушка откусила кусок нижней губы другой.

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После случившегося потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Спустя время у нее остался неизгладимый рубец, который обезобразил ее лицо. Для устранения этого дефекта потребуется пластическая операция.

Согласно информации, предоставленной ведомством, обвиняемая не признает свою вину и отказывается возмещать причиненный ущерб. Она утверждает, что действовала в рамках самообороны, считает, что полученная травма не привела к серьезным последствиям.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения, пишет zab.ru.

Ранее стало известно о том, что женщина на остановке покусала неприятельницу, потому что не было места на лавке.