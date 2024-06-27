ЧП со сходом поезда с рельсов в Коми произошло из-за разрушения дороги: «Смыло, кошмар»

Следователи определили предварительную причину схода с рельсов поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. По информации прокуратуры, в Коми, где произошло данное происшествие, имел место подмыв железнодорожного полотна.

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«Смыло, кошмар. Вот вагон, из которого мы выбрались, а там еще вагоны лежат», — рассказывал очевидец.

В составе находилось 14 вагонов с 215 пассажирами. В результате аварии пострадали 40 человек, двое погибли.

Для эвакуации пассажиров потерпевшего крушение поезда был организован специальный состав из пяти вагонов, который направился в город Инта. На месте все пострадавшие прошли повторный медицинский осмотр, пишет издание «Известия».

Ранее стало известно, что россияне стали отказываться от отпусков в Крыму и Дагестане из-за неспокойной обстановки.