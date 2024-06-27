Жителей Ельца возмутила реставрация барельефа колледжа искусств в стиле примитивизма

Реставрация барельефа на фасаде колледжа искусств в городе Ельце Липецкой области удивила горожан результатом. Классический стиль сменился на примитивизм, что стало неожиданностью для жителей города.

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Колледж искусств имени Тихона Николаевича Хренникова в Ельце находится в процессе реставрации с середины апреля. Строители недавно приступили к работе над барельефом на фасаде здания, руководство колледжа приняло решение внести некоторые изменения в его внешний вид. Три барельефа сохранились в хорошем состоянии, однако четвертый был практически полностью утрачен. В связи с отсутствием точных эскизов реставраторам было поручено создать нечто новое на пустом месте. Результат их работы далек от того, что напоминает искусство.

Жители Ельца стараются не смотреть на то, что получилось. Реставрационные работы еще не завершены.

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